Зброю хлопець взяв у друга

У Тернополі на закинутому страйкбольному майданчику 16-річний хлопець стріляв у 17-річну дівчину з пневматичного пістолета. У неї діагностували ушкодження стегна та передпліччя. Поліцейські розшукали стрільця, у скоєному він зізнався.

Інцидент зі стрільбою трапився 26 травня на закинутому страйкбольному майданчику в одному із житлових масивів Тернополя. 16-річний хлопець образився на дівчат за насмішки і вирішив одній із них помститися, повідомили в пресслужбі поліції Тернополя в середу, 28 травня.

«Юнак взяв у товариша пневматичний пістолет "Макарова" і тричі вистрілив з нього у 17-річну тернополянку. Потерпіла звернулася за меддопомогою. Лікарі констатували у неї ушкодження руки та ноги», – додали в поліції.

Про стрілянину поліцію повідомили медики. Правоохоронці встановили зловмисника – це житель Підволочиського району, який навчається в одному з тернопільських коледжів. У скоєному він зізнався.

Поліцейські за фактом стрільби відкрили провадження відповідно до ч. 1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). Наразі працівники поліції з'ясовують місцеперебування власника пневматичного пістолета, а також коли, де та в кого він його придбав.