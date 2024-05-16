Київський адвокат за 4 тис. доларів обіцяв внести дані військовозобов’язаного до системи «Шлях»

Хмельницькі правоохоронці викрили 37-річного адвоката з Києва, який за хабар вніс військовозобов’язаного до системи «Шлях» як водія-волонтера громадської організації. За скоєне підозрюваному загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.

Як повідомила ZAXID.NET речниця прес-служби прокуратури Хмельницької області Марина Тисячна, про незаконну діяльність адвоката правоохоронцям стало відомо у 2023 році, коли він запропонував за 4 тис. доларів внести дані військовозобов’язаного до системи «Шлях», аби той зміг безперешкодно виїхати за кордон.

«Після отримання 3 тис. доларів фігурант відправив чоловікові всі документи поштою. Ще 20 тис. грн клієнт перерахував йому на картку», – зазначили у прокуратурі.

У середу, 15 травня, адвокату повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.