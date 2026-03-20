Хмельницький міськрайонний суд визнав винною майорку медичної служби Христину Онофрейчук у хабарництві. Обвинувачена зі спільником вимагала у пацієнта 5 тис. доларів за сприяння в оформленні непридатності до служби. За скоєне їй призначили 187 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 16 березня, у вересні 2023 року обвинувачена, яка працювала ординаторкою клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», вступила у змову з лікарем-психіатром одного з підрозділів у Хмельницькому.

За даними слідства, медики пропонували військовослужбовцям допомогу у визнанні їх непридатними до служби через вплив на членів військово-лікарської комісії. За це вони вимагали 5 тис. доларів, з яких 4500 доларів мала отримати саме Христина Онофрейчук.

У жовтні 2023 року спільник обвинуваченої запропонував одному з військових за гроші посприяти у проходженні ВЛК. У грудні він отримав першу частину хабаря – 3200 доларів. Згодом він передав ці гроші Христині Онофрейчук під час зустрічі в одному з ресторанів у центрі Хмельницького.

Після проходження лікування та комісії військового визнали непридатним. У лютому 2024 року спільник ординаторки отримав другу частину хабаря – 1800 доларів, після чого його затримали правоохоронці.

У суді Христина Онофрейчук своєї вини не визнала. Вона заявила, що не отримувала жодних грошей, а зустріч зі спільником була випадковою. Також обвинувачена стверджувала, що не впливала на рішення комісії, оскільки не входила до її складу, тож вважає усі звинувачення обмовою.

Суддя Інна Порозова визнала лікарку винною за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України (прийняття неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою) та призначила 187 тис. грн штрафу із позбавленням права працювати у військово-лікарських комісіях та медико-соціальних експертних комісіях протягом трьох років.

Окрім цього, суд постановив стягнути з обвинуваченої понад 113 тис. грн. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.