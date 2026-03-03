Віталій Габінет працює ортопедом-травматологом у Хмельницькій обласній лікарні

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок ортопеду-травматологу Віталію Габінету за хабарництво. Обвинувачений вимагав у пацієнта 6 тис. доларів за сприяння у встановленні групи інвалідності. За скоєне лікарю призначили 255 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 26 лютого, Віталій Габінет працює ортопедом-травматологом артрологічного центру КНП «Хмельницька обласна лікарня». За даними слідства, 15 травня 2025 року лікар погодився за 6 тис. доларів допомогти пацієнтові отримати третю групу інвалідності, хоч той і не мав для цього законних підстав. Для цього обвинувачений попросив надати особисті та медичні документи, зокрема рентгенівські знімки, виписки та відомості про попередні операції.

25 червня 2025 року близько 10:20 у коридорі ортопедичного відділення корпусу №3 обласної лікарні медик отримав від пацієнта 6 тис. доларів. Після передачі грошей його затримали правоохоронці.

У суді обвинувачений повністю визнав вину та розкаявся. Він пояснив, що погодився на пропозицію через значну суму грошей і шкодує про вчинене.

Суддя Світлана Бурка визнала лікаря винним за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та призначила йому 255 тис. грн штрафу. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.