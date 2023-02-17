Хмельницький суд зобов'язав Росію виплатити 1,4 млн грн ветеранові Антитерористичної операції. У позові чоловік пояснив, що після участі в АТО він отримав інвалідність третього ступеня. Так як він більше не зміг працювати на колишній роботі, чоловік подав позов на Росію з вимогою виплатити йому понад 400 тис. грн втраченого заробітку та відшкодувати гроші за моральні страждання. Суд частково ці вимоги задовольнив.

Як йдеться у рішенні Хмельницького міськрайонного суду, чоловік подав позов в вересні минулого року. У ньому пояснив, що в 2014 році він був мобілізований, і до 2018 року проходив військову службу, під час якої, зокрема, перебував у зоні АТО. Зі служби його звільнили в жовтні 2018 року.

За цей час стан здоров'я чоловіка суттєво погіршився: у нього діагностували ознаки внутрішньої гідроцефалії (рідина у мозку), остеохондроз хребта, хвороби шлунково-кишкового тракту. За висновками МСЕК йому встановили 30% втрати працездатності та присвоїли третю групу інвалідності довічно.

Чоловік порахував, що з 2019 по 2022 рік він через втрату працездатності не зміг заробити близько 400 тис. грн. Зважаючи на те, що бойові дії на Донбасі розпочала Росія, він подав на неї позов, аби країна відшкодувала йому втрачений заробіток. Окрім цього, у позові він також вимагав сплатити 3 млн грн моральної компенсації.

Суддя Сергій Колієв вирішив, що вимоги чоловіка справедливі. «У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, отримання ушкодження здоров'я, [позивач] зазнав душевних страждань і приниження, переніс стрес і побоювання за свою безпеку, безпеку своїх рідних, були порушені його нормальні життєві зв'язки, він вживав додаткових зусиль для організації свого життя та захисту порушеного права. З огляду на викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для відшкодування моральної шкоди», – йдеться у рішенні.

Тож суддя постановив стягнути з Росії на користь позивача 465 тис. грн втраченого через зменшення працездатності заробітку, а також 1 млн грн моральної компенсації. Йдеться не про уряд чи конкретну установу, а у формулюванні саме йдеться про «державу Російська Федерація».

Зазначимо, що це не перше подібне рішення, коли суди постановляють стягнути з Росії відшкодування на користь постраждалих від бойових дій українців. До прикладу, в 2019 році київський суд задовольнив позов журналістки Ганни Андрієвської, яка змушена була покинути окупований Крим. Адвокати жінки при цьому пояснювали, що компенсації для таких позовів виплачуються із арештованого в Україні майна, що належить Російській Федерації.

Також в 2019 році львівський суд постановив виплатити сім'ї переселенців, які були вимушені покинути житло в Станиці Луганській, 4,7 млн грн компенсації.