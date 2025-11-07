Реконструкція замку у Холмі з палацовою церквою

Холм – одне із міст, яке заснував князь Данило Романович і зробив своєю столицею. Все, що відомо про княже місто, науковці знаходять зараз лише в джерелах та завдяки археологічним розкопкам. Князь збував тоді нове сучасне місто відповідно до нової урбаністичної стратегії, спираючись на канони тогочасного модерного містобудування та архітектури. У Львівській політехніці завідувач кафедри архітектури та реставрації Микола Бевз прочитав лекцію про архітектурно-містобудівну структуру столичного Холма XIII століття.

«У 1240 році Київ зазнає нищівного удару від монгольської навали. Данило, як Великий князь Київський, не може більше спиратися на стару столицю. Він будує місто Холм на заході Русі, який стає новим центром його держави. У 1253 році саме тут йому надають титул короля Русі. І це підтверджує міжнародне визнання його держави. Холм до XVIII століття підписували як місто in Russiae. Така назва фігурувала, і коли в 1253 році Данилові надавали титул короля, то теж писали як Rex Russiae. Ця назва вкрадена в нас у XVIII столітті», – наголошує Микола Бевз.

Князь Данило збудував Холм за вимогами модерного містобудування XIII століття, враховуючи військові потреби і наявність природних ресурсів. Будівельний матеріал черпали поруч на крейдяних горах. Для безпеки будівничі створювали підземні комунікації, ходи, які використовували як сховища і транспортні шляхи. Вали створювали додаткову флангову оборону, а метальні машини на вежах були ефективними навіть у зимовий період. Саме завдяки їм і фортифікаціям монголи двічі не змогли взяти місто.

Реконструкція замку у Холмі на першому етапі будівництва (автор Василь Петрик)

Замок князя Данила складався з двох частин, розповідає архітектор. На дитинці була князівська резиденція з палацом, збудована з глауконіту – зеленого каменю. Окремою фортифікацією була єпископська частина з катедральною святинею. Загалом у Холмі князь Данило збудував чотири святині, включно з катедрою на замку.

Собор Різдва Богородиці стоїть на княжій горі, де раніше була руська церква XIII ст (фото з Вікіпедії)

«У літописі згадується й парк, який заклав особисто Данило. Це унікальний приклад ландшафтної архітектури в тогочасній Русі. На жаль, цей об’єкт не збережений. Щоб його виявити, потрібні найсучасніші археологічні методи. Ми сподіваємося поступово з’ясувати це разом із польськими колегами. Це свідчить про освіченість князя Данила та його вміння керувати архітектурно-містобудівними процесами. Наші матеріали підтверджують його унікальність – він був не лише князем, королем, а й великим архітектором», – каже Микола Бевз.

На підтвердження цього Микола Бевз згадує про вендійське мурування, яке впроваджував князь Данило. А вежі в Холмі зводили з характерною зубчастою кладкою та романським вікном. Замки Данила мали оборонне значення та високий рівень фортифікації.

«Данило постає перед нами не лише як політичний і військовий лідер, а й як архітектор культурної та духовної ідентичності Русі. У своїй діяльності він поєднував західноєвропейські традиції з місцевими формами, створюючи унікальний стиль будівництва. Його свідома імперська естетика, що наслідує Візантію, але адаптована до українського контексту», – пишуть на сайті Львівської політехніки.

Підземелля крейдових копалень у Холмі, з яких черпали будівельний матеріал з XIII ст. (фото Яцка Качмара з Вікіпедії)

За припущеннями науковців, останки Данила можуть покоїтися у Львові. Саркофаг із його тілом міг перенести його син Лев. У підвалах Домініканського костелу виявили елементи XIII-XIV століть: уламки угорського мармуру – можливо, залишки саркофага.