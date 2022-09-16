Благодійні фонди Hope.UA та Zahidna разом з зірковими артистами та партнерами провели благодійний концерт-аукціон 13 вересня, на якому зібрали майже 2 млн грн для допомоги Збройним Силам України та постраждалим від війни сім’ям.

Із концертом на благодійному вечорі виступили гурт «Без Обмежень», Арсен Мірзоян і TAYANNA, також пройшов показ нової колекції української дизайнерки Олени Онуфрів. Окрім цього, кошти збирали також на благодійному аукціоні витворів мистецтва. Серед лотів були картини відомих художників, наприклад, Євгена Петренка, Олени Онуфрів, Ігоря Іллінського, Михайла Коробкова, скульптура Бориса Довганя та кораловий підвіс KALYNA від ювелірного дому SOVA та підвіс St.Diamond, пляшки вина, які вижили після обстрілу складів Good Wine, унікальна кепка від дизайнера Руслана Багінського, а також частина бронеавтомобіля «Тигр», розмальована художниками.

Водночас упродовж усього концерту художники Назар Грицан, Артур Юзефик та Ростислав Пшеминський проводили перформанс: на картині втілювали мрію українців – палаючий Кремль.

Завдяки концерту-аукціону та допомозі партнерів залучено ресурсів на суму 1 890 000 грн. Як розповів співзасновник Hope.UA Володимир Беньо, на ці кошти придбають 500 наборів HopeBoxes (цільова допомога на місяць для родини з трьох осіб – для харчування, побуту та гігієни), військовий дрон «Джмелик», а також ще один автомобіль для ЗСУ.

На події були виставлені картини на продаж художників Анни Радюкової, Нугзара Метревеллі, Світлани Перепилиці та Михайла Коробкова, за підбір яких організатори вдячні ГО «Європейська Альтернатива», а саме Світлані Гринкевич.

«Дуже хочемо подякувати всім нашим партнерам, які підтримали нас: порталу ZAXID.NET, LuxFm та нашому ведучому Андрію Ферцаку за інформаційну підтримку, готелям “Таурус”, “Панорама” та Ferenc – за розміщення гостей, ресторанам Na virmenskiy, Vinoteca Praha та Faber – за смачні частування, ювелірному бренду St. Diamond та ювелірному дому SOVA – за надання лотів, Dock93, MFL Studio, EKAVA – за ароматну каву, Botelier, Wine Bureau – за вино, Fiorelli та 12 steps – за авторські коктейлі, Oks Models – за найгарніших дівчат, MFL studio, Bednarska Beauty Center, Олександрі Тихоновій – за фантастичні образи, за декор локації – компанії GalSad та Ulyana Datsyshyn, а FESTrepublic та Fest Catering – за круту локацію і Кейтеринг», – зазначила співорганізаторка Олена Диченко.