Низка країн ЄС та НАТО зголосилися провести військові навчання для воїнів ЗСУ на власній території

Уряд Хорватії схвалив проведення навчання для українських військовослужбовців на території своєї країни. Про це у своєму Twiter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Хорватський уряд ухвалив рішення про навчання української армії у Хорватії. Сучасна, добре навчена армія з потужними напарниками обов'язково переможе зграю російських убивць, мародерів та ґвалтівників», – написав очільник Міноборони.

The Government of Croatia has approved a decision to train #UAarmy in .

A modern, well-trained army with powerful partners will definitely defeat a pack of russian murderers, looters and rapists.

Thank you to @AndrejPlenkovic #DefMin Mario Banožić for your support! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 24, 2022

Резніков окремо подякував депутату Європарламенту та голові комітету парламентської співпраці між Україною та ЄС Андрею Пленковичу, а також міністру оборони Хорватії Маріо Баножичу за сприяння в ухваленні важливого рішення.

Цікаво, що хорватський уряд схвалив навчання українських військових у своїй країні всупереч позиції чинного президента Зорана Мілановича, який раніше висловився проти. Політик заявив, що вважає участь хорватської армії у цьому «незрозумілою і невиправданою».

Зауважимо, що Міланович відомий тим, що до початку російської агресії проти України активно просував в маси кремлівські наративи. Також він заявив, що Україні не місце в НАТО. Погляди президента не поділяють ні прем’єр-міністр Пленкович, ні міністр оборони Баножич, які неодноразово критикували Мілановича публічно.