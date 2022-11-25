Уряд Хорватії схвалив навчання українських військових
Раніше хорватський президент Зоран Міланович виступив проти навчання українців на території своєї країни
Уряд Хорватії схвалив проведення навчання для українських військовослужбовців на території своєї країни. Про це у своєму Twiter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
«Хорватський уряд ухвалив рішення про навчання української армії у Хорватії. Сучасна, добре навчена армія з потужними напарниками обов'язково переможе зграю російських убивць, мародерів та ґвалтівників», – написав очільник Міноборони.
The Government of Croatia has approved a decision to train #UAarmy in .— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 24, 2022
A modern, well-trained army with powerful partners will definitely defeat a pack of russian murderers, looters and rapists.
Thank you to @AndrejPlenkovic #DefMin Mario Banožić for your support!
Резніков окремо подякував депутату Європарламенту та голові комітету парламентської співпраці між Україною та ЄС Андрею Пленковичу, а також міністру оборони Хорватії Маріо Баножичу за сприяння в ухваленні важливого рішення.
Цікаво, що хорватський уряд схвалив навчання українських військових у своїй країні всупереч позиції чинного президента Зорана Мілановича, який раніше висловився проти. Політик заявив, що вважає участь хорватської армії у цьому «незрозумілою і невиправданою».
Зауважимо, що Міланович відомий тим, що до початку російської агресії проти України активно просував в маси кремлівські наративи. Також він заявив, що Україні не місце в НАТО. Погляди президента не поділяють ні прем’єр-міністр Пленкович, ні міністр оборони Баножич, які неодноразово критикували Мілановича публічно.