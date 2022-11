Уряд Хорватії схвалив проведення навчання для українських військовослужбовців на території своєї країни. Про це у своєму Twiter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Хорватський уряд ухвалив рішення про навчання української армії у Хорватії. Сучасна, добре навчена армія з потужними напарниками обов'язково переможе зграю російських убивць, мародерів та ґвалтівників», – написав очільник Міноборони.

The Government of Croatia has approved a decision to train #UAarmy in .

A modern, well-trained army with powerful partners will definitely defeat a pack of russian murderers, looters and rapists.

Thank you to @AndrejPlenkovic #DefMin Mario Banožić for your support!