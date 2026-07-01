Ігор Смілянський продовжив виконувати обов’язки гендиректора «Укрпошти»
30 червня сплив п'ятиденний строк, протягом якого його мали звільнити
Ігор Смілянський продовжує виконувати обов’язки генерального директора АТ «Укрпошта» в повному обсязі попри вимоги НБУ. Про це у середу, 1 липня, повідомили на сторінці компанії.
«Офіційно повідомляємо, що генеральний директор АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства», – йдеться у повідомленні.
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У компанії також зазначили, що «Укрпошта» продовжує роботу у штатному режимі, враховуючи безпекову ситуацію, наслідки обстрілів та погодні умови.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Щодо діяльності компанії чи її керівництва просимо довіряти виключно офіційним повідомленням АТ “Укрпошта”», – додали у пресслужбі.
Зазначимо, що 30 червня сплив п'ятиденний строк, протягом якого уряд мав відсторонити Смілянського від керівництва «Укрпоштою» після рішення НБУ про його профнепридатність.
Нагадаємо, Ігор Смілянський очолює «Укрпошту» з 2016 року. 24 червня НБУ зобов’язав компанію звільнити його з посади гендиректора. Компанії дали два місяці для призначення нового керівника, який відповідатиме встановленим критеріям.
Смілянський же вважає рішення НБУ спробою поставити на паузу створення поштового банку. Також він пов'язав своє звільнення із особистим конфліктом з керівництвом регулятора, а саме з Андрієм Пишним.
Після цього Національний банк України надав детальні роз’яснення щодо рішення визнати генерального директора «Укрпошти» таким, що не відповідає вимогам професійної придатності.