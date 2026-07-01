Ігор Смілянський очолює «Укрпошту» з 2016 року

Ігор Смілянський продовжує виконувати обов’язки генерального директора АТ «Укрпошта» в повному обсязі попри вимоги НБУ. Про це у середу, 1 липня, повідомили на сторінці компанії.

«Офіційно повідомляємо, що генеральний директор АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства», – йдеться у повідомленні.

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У компанії також зазначили, що «Укрпошта» продовжує роботу у штатному режимі, враховуючи безпекову ситуацію, наслідки обстрілів та погодні умови.

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«Щодо діяльності компанії чи її керівництва просимо довіряти виключно офіційним повідомленням АТ “Укрпошта”», – додали у пресслужбі.

Зазначимо, що 30 червня сплив п'ятиденний строк, протягом якого уряд мав відсторонити Смілянського від керівництва «Укрпоштою» після рішення НБУ про його профнепридатність.

Нагадаємо, Ігор Смілянський очолює «Укрпошту» з 2016 року. 24 червня НБУ зобов’язав компанію звільнити його з посади гендиректора. Компанії дали два місяці для призначення нового керівника, який відповідатиме встановленим критеріям.