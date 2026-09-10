У вересні 2025 року НАБУ та САП повідомили Іллі Вітюку про підозру в незаконному збагаченні

У четвер, 10 вересня, Вищий антикорупційний суд оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі колишнього очільника Департаменту кіберзахисту СБУ Іллі Вітюка. Причиною стало клопотання його захисту про направлення справи до іншого суду, про це повідомив Центр протидії корупції.

Суддя частково задовольнив клопотання захисту та заслухав лише прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Захист просив відкласти засідання через необхідність вирішити питання підсудності та через повітряну тривогу в Києві. Водночас на момент розгляду клопотання тривога вже завершилася.

Також у захисту виникли проблеми з підписанням документів про ознайомлення з правами та обовʼязками онлайн.

Сам Ілля Вітюк до суду не прийшов, а долучився до засідання онлайн. За його словами, він перебуває у відрядженні.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Раніше, під час розгляду клопотання про обрання Вітюку запобіжного заходу, він та його захист також просили передати справу до іншого суду. Тоді слідчий суддя відмовив у цьому, оскільки вважав Вітюка суб'єктом НАБУ.

Нагадаємо, 2 вересня 2025 року НАБУ та САП повідомили Іллі Вітюку про підозру в незаконному збагаченні (ст. 368-5 ККУ) та декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 ККУ). У 2024 році журналісти «Слідства.Інфо» знайшли у дружини Іллі Вітюка Юлії квартиру на 195 м2 у київському ЖК преміумкласу. Ринкова вартість такого житла становить понад 21,5 млн грн. Водночас у декларації чиновник зазначив, що за придбану у грудні 2023 року квартиру заплатили лише 12,8 млн грн, через що антикорупційні органи й розпочали провадження.

В СБУ заявили, що оголошення підозри бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку є помстою з боку НАБУ та САП за затримання Службою кількох співробітників НАБУ наприкінці липня.

У травні 2024 року Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади очільника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.