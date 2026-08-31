Українські військові можуть використовувати Starlink на території України та її тимчасово окупованих територіях, проте не на території Росії

Американський бізнесмен та власник SpaceX Ілон Маск у розмові з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим говорив, що може дозволити Україні використовувати супутникові системи Starlink для ударів по території Росії. Про це повідомило Financial Times з посиланням на анонімні джерела.

За даними співрозмовників газети, Ілон Маск дав Михайлу Федорову зрозуміти, що готовий погодитися на використання терміналів Starlink українськими дронами за межами України. Водночас він заявив, що це питання є політичним.

Так, бізнесмен заявив, що зможе надати доступ до Starlink для атак по Росії виключно тоді, коли рішення ухвалять у Білому домі. Михайло Федоров цю розмову не прокоментував.

Зазначимо, напередодні, 30 серпня, Федоров повідомив, що вирушив з робочою поїздкою до Вашингтона, під час якої заплановані зустрічі з підприємцями, технокомпаніями та венчурними фондами. За його словами, основним фокусом його команди буде створення нового інвестиційного фонду оборонних технологій.

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Нагадаємо, з лютого 2026 року SpaceX заблокувала росіянам можливість використовувати термінали Starlink на фронті – пристрої були деактивовані для російської сторони. Завдяки цьому всього за пʼять днів Сили оборони відновили контроль за 200 км² території.

Після блокування Starlink росіянам Україна неодноразово порушувала питання того, щоб застосовувати американські супутникові термінали для ефективніших атак на цілі углиб Росії. Зокрема, президент України Володимир Зеленський просив американського президента Дональда Трампа вплинути на рішення Маска. Під час останньої зустрічі з Зеленським Трамп заявив, що розгляне запит та поговорить із Маском, проте обіцяти нічого не буде.