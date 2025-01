«Leave no one behind partnership»

Проєкт реалізують у Львівській, Івано-Франківській та Полтавській областях

В Українському католицькому університеті стартувала підсумкова сесія підвищення кваліфікації вчителів із 20 шкіл. Проєкт у Львівській, Івано-Франківській та Полтавській областях за підтримки Тайваню та за сприяння народного депутата Миколи Княжицького реалізує ГО «Всеукраїнський демократичний форум». В межах партнерства благодійники забезпечать обладнанням та новими навичками учнів і вчителів близько сотні українських шкіл.

Два роки тому Львівському ліцею «Гроно» передали комп'ютерне обладнання на майже 3 мільйони гривень.

«Набори робототехніки, ноутбуки, планшети стали поштовхом для розвитку закладу освіти та доповнили можливості навчання», – пригадує директорка Наталія Сомик.

Нещодавно учні ліцею взяли участь у таборі підприємництва та інновацій в межах проєкту «Leave no one behind partnership» та знову отримали подарунок – 10 наборів тайванської робототехніки, екран та проєктор.

Учні Львівського фізико-математичного ліцею – постійні призери наукових конкурсів та олімпіад. За підсумками торішнього НМТ, випускники ліцею отримали понад чотири десятки оцінок «200 балів». Це високий показник якості закладу освіти, у якому навчаються 550 учнів.

«Важливо зацікавити нашу молодь залишатися в Україні», – наголошує засновник ГО «Всеукраїнський демократичний форум» Микола Княжицький.

Саме за його сприяння вдалося залучити благодійну допомогу та спрямувати кошти від тайванського уряду в українську освіту.

«Цінність у тому, що нас підтримує розвинена, демократична, високотехнологічна країна. Завдяки тайванським партнерам ми підвищуємо кваліфікацію 33 вчителів інформатики в УКУ, навчаємо старшокласників підприємництву та інноваціям у дводенних освітніх таборах, а також комп'ютеризуємо школи. Нові кабінети інформатики відкриються у близько сотні шкіл Львівської, Івано-Франківської та Полтавської областей. Технології стануть доступнішими для молоді, вчитися буде цікавіше. Тепер наша амбітна мета – реалізовувати проєкт по всій Україні», – пояснив Микола Княжицький.

Десятикласниця Марія Федецька, учасниця таборів підприємництва та інновацій, зізнається, що два дні у таборі мотивували її сміливо розпочинати бізнес в майбутньому. Ще одна учасниця, старшокласниця Львівського фізико-математичного ліцею Анна Бругер зазначила, що всі очікування від навчання виправдані.

«Це щось додаткове, особливе. Таких знань не дають у школі, їх не знайдеш самотужки. Чудово, що є проєкти, організації, команди, які знайомлять школярів із підприємництвом, навчають креативно, сміливо мислити», – зазначила дівчина.

Як пояснив директор Львівського фізико-математичного ліцею Мар'ян Добосевич, учням цікаво доводити будь-які ідеї до логічного завершення: «Завдяки проєкту в ліцеї буде повноцінний мобільний комп'ютерний клас. Крім того, потужні нові ноутбуки знадобляться під час проведення національного мультипредметного тестування, яке проводять у приміщенні закладу освіти».

«Січень 2025 року став підсумковим етапом програми підвищення кваліфікації вчителів, яку ми впродовж року реалізовуємо з тайванськими партнерами та з Українським католицьким університетом. Стартувала підсумкова сесія навчання вчителів інформатики в УКУ», – пояснює керівниця проєкту Уляна Пак.

Цього тижня 33 вчителі із 20 шкіл захищатимуть власні проєкти й отримають сертифікати про навчання, а також нову техніку для шкіл. Це фіналісти, які отримали унікальні знання з викладання STEM, робототехніки та програмування. Вони змінюватимуть якість освіти та будуть наставниками, експертами, тренерами для колег. Команда проєкту поступово передає комплекти сучасної техніки у школи, учні яких працювали у таборах підприємництва та інновацій.

«Загалом у Львові 52 школи залучені до проєкту «Leave no one behind partnership». Вчителі із 10 шкіл навчаються в УКУ, а 42 учнівські команди беруть участь у таборах підприємництва та інновацій. Ми уже плануємо наступний етап проєкту. Це знову будуть унікальні можливості для освітян і для дітей. Відповідно, аналізуємо свою роботу, мотивацію вчителів, вдосконалюємо умови відбору та навчання нових учасників. Про умови наступного відбору повідомимо на сторінках проєкту у соцмережах», – пояснила керівниця проєкту Уляна Пак.

