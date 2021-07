Після річної перерви через пандемію та карантинні обмеження Lviv Media Forum знову збере медійників з усієї України і не тільки, аби обговорити порядок денний сучасної журналістики. Яка вона? Суміш цифрових технологій і висловлювань громадськості? Чи все ж та, класична і «традиційна», про яку ми починаємо забувати у сучасному світі інформаційних технологій? Відповідь на це питання – у фокусній темі цьогорічного форуму.

«Справжня журналістика досі має значення»

«Справжні журналісти пояснюють what’s the matter — що трапилося, намагаються докопуватись до matter of fact — суті справи. Для деяких із них виконання роботи може стати matter of life and death — питанням життя і смерті», – такими словами анонсують фокусну тему організатори.

«Ця тема, чесно кажучи, «мігрувала» з нами ще з минулого року. Бо тоді форум не був проведений через пандемію і локдаун. Але це тільки посилило нашу впевненість в тому, що цю тему варто піднімати й обговорювати», – додає директорка з розвитку LMF Оля Мирович.

Організатори вклали в головну тему одну просту тезу: навіть в епоху цифрових технологій журналістика, якою вона завжди була, функції, які вона виконувала для суспільства, досі мають значення.

«Журналісти і досі повинні жертвувати багато чим. Вони мають постійні загрози, працюють в умовах тиску, нестабільності. Як бачимо, іноді вірність професійному покликанню коштує їм особистої свободи чи, навіть, життя», – додає Оля Мирович.

Однак пандемія лише посилила відчуття ролі справжньої журналістики. На початку карантину саме журналісти намагались бути тими, хто заповнював інформаційний вакуум для суспільства. Фокусна тема й ще раз нагадає про те, чим доводиться жертвувати журналістам: час, сон, іноді власне здоров’я.

«Те, що журналісти робили в цей час – їхали в громади, де відбувалися спалахи, ішли в місця, де лікувались люди, зокрема, у палати інтенсивної терапії, робили інтерв’ю з тими, хто пройшов цей шлях лікування. Вони також спілкувалися із родичами тих, хто не зміг вилікуватися від цієї хвороби. Вони по крихтах здобували інформацію», – пояснює директорка LMF з розвитку Оля Мирович.

(Дуже) нелегка професія

У сучасному світі журналістика – не надто легка професія. І почасти «важкість» полягає у відсутності свободи слова: медійникам просто не дають виконувати свою роботу. 28% зі світової общини журналістів не почувають себе вільними у висловлюваннях, ще 30% – можуть говорити вголос, однак не все. Торік країна відзначала 20 років від загибелі журналіста Георгія Гонгадзе, однак небезпека та ризики не те що для здоров’я, а й для життя все ще чатують на медійників: 2020 року у світі вбили 50 журналістів. Тож цього року говоритимуть і про ці виклики.

«Нам важливо підкреслити таку споконвічну роль журналіста у суспільстві загалом. І, власне, треба згадати про процеси, які відбуваються навколо України. Бо форум не є спрямований тільки на українське медійне середовище. У нас все-таки найбільша медійна подія Центрально-Східної Європи. І йдеться все ж про те, щоби осмислювати ті події, які відбуваються навколо нас. Наприклад, у сусідній Білорусі журналісти стали мішенню для влади, тому що вони є тими, хто суспільство інформує і розповідає правду. Відповідно, зараз у Білорусі десятки журналістів або є свідками чи обвинуваченими в кримінальних провадженнях, або безпосередньо ув’язненими і чекають на вирок суду чи відбувають покарання, яке є покаранням за їхню професійну діяльність. Журналістика – це не злочин», – пояснює Оля Мирович.

Серед партнерів події – Український культурний фонд, Міністерство закордонних справ Чеської Республіки, Вишеградський фонд, The National Endowment for Democracy (NED), USAID, Міжнародний фонд «Відродження». А от спікерів і «хедлайнерів» форуму поки що тримають у секреті. Однак організатори наголошують: серед гостей – медійники країн Вишеградської групи, американські журналісти, білоруські представники і не тільки.

Безпека на форумі

Цьогоріч організатори трохи перенесли форум у часі – з традиційного весняного періоду на останній місяць літа. Традиційний графік «збила» пандемія. Щоби всі на події почували себе безпечно, гості мають прийти із сертифікатом про вакцинацію від ковіду. Тим, хто поки не має щеплення, робитимуть безкоштовний експрес-тест.

Зареєструватися на подію можна за посиланням.