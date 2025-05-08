У селі Рясне-Руське двох чоловіків уразило електричним струмом на підприємстві. Один чоловік загинув, інший перебуває у важкому стані в лікарні.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, інцидент трапився у четвер, 8 травня. Під час проведення ремонтних робіт на території одного з підприємств в Рясне-Руському двох працівників уразило електричним струмом. 48-річний чоловік загинув на місці ще до приїзду швидкої, іншого у важкому стані госпіталізували до лікарні.

За інформацією лікарні святого Луки, куди госпіталізували 21-річного постраждалого, його стан – важкий, він отримав глибокі опіки тіла. Пацієнт перебуває у палаті інтенсивної терапії Центру термічної травми. Зараз лікарі стабілізують його стан та надають всю необхідну медичну допомогу.