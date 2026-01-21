Затриманому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

У Хмельницькому поліція затримала іноземця за вимагання 300 тис. доларів неіснуючого боргу у криптобізнесмена. Підозрюваний погрожував фізичною розправою сімʼї потерпілого та навіть залучив кримінальних авторитетів. Про це у вівторок, 20 січня, повідомили пресслужби поліції та прокуратури.

За даними слідства, іноземець, який має посвідку на постійне проживання в Україні, намагався змусити підприємця сплатити вигаданий борг у 300 тис. доларів. Упродовж кількох місяців він чинив психологічний тиск на потерпілого та залучав представників кримінального середовища.

«Перша вимога повернути борг пролунала в серпні 2024 року. Надалі підозрюваний неодноразово зустрічався з потерпілим і погрожував застосувати фізичну силу до нього, його вагітної дружини та матері», – зазначають правоохоронці.

Під час однієї з таких зустрічей чоловік повалив бізнесмена на підлогу та почав душити. Після цього потерпілий звернувся до поліції. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах. Іноземця затримали та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже 500 тис. грн. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.