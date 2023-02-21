Інженера затримали ще 15 березня 2022 року

Корегувальник вогню окупантів по Харкову отримав 15 років за ґратами за звинуваченням у державній зраді в умовах воєнного стану. Як повідомив Офіс генпрокурора у вівторок, 21 лютого, корегувальником виявився інженер з ремонту котельно-турбінного обладнання однієї з харківських ТЕЦ.

Прокурори довели, що з початку березня 2022 року засуджений через месенджер передавав представнику так званої «ЛНР» відомості про місцезнаходження військової техніки та особового складу ЗСУ в Харкові, а також про їх переміщення у межах міста.

«Він фіксував наслідки ворожих обстрілів, позначав на гугл-картах точні місця влучань ЗС РФ по об’єктах у Харкові. Отримані дані окупанти використовували для наведення та корегування вогневих ударів по місту», – наголошується в повідомленні Офісу генпрокурора.

Правоохоронці викрили і затримали чоловіка 15 березня 2022 року. Куратора, якому він «зливав» дані, наразі ліквідовано.

У суді інженер свою вину не визнав. Однак суд визнав його винним у державній зраді в умовах воєнного стану і засудив його до 15 років в’язниці з конфіскацією всього майна.