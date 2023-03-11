Винищувачі Су-35С на території підприємства «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина»

У суботу, 11 березня, стало відомо, що Іран вже завершив підписання контракту на покупку літаків у Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Irib News Agency.

Представництво Ірану в ООН оголосило про покупку російських винищувачів Су-35. У суботу, 11 березня, стало відомо, що сторони уже завершили підписання контракту.

Відомо, що за останній рік Іран значно розширив свої відносини з Росією у різних галузях, включаючи військову. Щодо цього неодноразово висловлювали стурбованість у США.

Нагадаємо, нещодавно в Ірані заявили про розробку крилатої ракети, яка нібито має дальність польоту 1650 кілометрів.

Крім цього, повідомляли, що Іран міг таємно відправити Росії велику кількість куль та снарядів для війни проти України.

Тоді як Росія захопила частину озброєння, наданого Україні США та НАТО, та відправила його до Ірану. У Штатах вважають, що Іран намагатиметься перепроектувати ці системи.

У грудні представники адміністрації президента США Джо Байдена повідомив журналістам, що співпраця Росії та Ірану у військовій сфері досягла «безпрецедентного рівня». Це відбувається на тлі фактичної ізоляції режимів аятол та президента Владіміра Путіна з боку країн Заходу.

Тегеран постачає Москві бойові безпілотні літальні апарати, які російська армія використовує в Україні. Повідомлялося, що з використанням російської армії допомагають іранські військові, які прибули на анексовану територію України.

Білий дім попереджав, що постачання російських винищувачів може змінити баланс сил у регіоні. Найсучасніші літаки на озброєнні іранської армії були захоплені країною на початку 1990-х і, ймовірно, позбавлені нормального обслуговування.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

Через це і Євросоюз, і США запровадили санкції проти Ірану.