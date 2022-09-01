Італія арештувала 11 вілл близького до Путіна олігарха
Італійська влада наклала арешт на 11 вілл у Порто-Ротондо, зареєстрованих на Моше Кантора
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Італійська влада наклала адміністративний арешт на 11 одиниць нерухомості на Сардинії, які належать російському олігарху Моше Кантору. Про це повідомляє «Європейська правда».
68-річний Кантор у квітні був внесений до санкційних списків ЄС та Великої Британії як людина, близька до президента Росії Владіміра Путіна. Він був основним власником найбільшого у світі виробника мінеральних добрив «Акрона», його статки Forbes оцінює у 4,6 млрд доларів. Після введення санкцій Кантор передав свою частку в управління менеджменту.
Саме у зв'язку з санкціями італійська влада наклала арешт на 11 вілл у Порто-Ротондо, зареєстрованих безпосередньо на Кантора або пов'язаних з ним. Видання також повідомляє, що під час сповіщень про заходи щодо арешту вілл правоохоронці звернули увагу на присутність громадян України в одній з резиденцій.
Це були люди, які залишили свою країну через російське вторгнення. Видання зазначає, що ситуація може пояснюватися тим, що дружина Кантора має українське походження.