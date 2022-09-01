68-річний Моше Кантор був внесений до санкційних списків ЄС

Італійська влада наклала адміністративний арешт на 11 одиниць нерухомості на Сардинії, які належать російському олігарху Моше Кантору. Про це повідомляє «Європейська правда».

68-річний Кантор у квітні був внесений до санкційних списків ЄС та Великої Британії як людина, близька до президента Росії Владіміра Путіна. Він був основним власником найбільшого у світі виробника мінеральних добрив «Акрона», його статки Forbes оцінює у 4,6 млрд доларів. Після введення санкцій Кантор передав свою частку в управління менеджменту.

Саме у зв'язку з санкціями італійська влада наклала арешт на 11 вілл у Порто-Ротондо, зареєстрованих безпосередньо на Кантора або пов'язаних з ним. Видання також повідомляє, що під час сповіщень про заходи щодо арешту вілл правоохоронці звернули увагу на присутність громадян України в одній з резиденцій.

Це були люди, які залишили свою країну через російське вторгнення. Видання зазначає, що ситуація може пояснюватися тим, що дружина Кантора має українське походження.