Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні відкинув запропоновану президентом Франції Емманюелем Макроном ідею про можливість введення західних військ в Україну. Про це повідомляє «Європейська правда».

На думку Таяні, для НАТО «було б помилкою» вводити війська в Україну.

«Вступити у війну з Росією означає загрозу Третьої світової війни», – додав він, додавши, що італійські військові є носіями миру, гарантій і свободи і не перебувають у стані війни з Росією.

Своєю чергою, міністр оборони Італії Гвідо Крозеттоі зазначив, що «ми всі стурбовані і також дуже налякані, саме тому в наших інтересах відновити світовий порядок, у якому поважається міжнародне право, і ніхто не боїться бути жорстоко атакованим».

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ. Президент Франції повідомив про відсутність наразі відповідного консенсусу. Проте, за його словами, «нічого не можна виключати у майбутньому».

Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сухопутних військ європейських держав чи НАТО не буде на території України. Від участі своїх військовослужбовців на українському фронті також відмовилися США. За словами ж Генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс не буде відправляти свої війська до України, проте окремі країни блоку можуть висунути цю ініціативу, оскільки для неї не потрібна згода усіх країн-членів НАТО.