Автомобілі передали на фронт 25 серпня

Благодійні фонди British Ukrainian Aid та Smart Medical Aid у співпраці з Львівською ОВА в межах проекту «100 карет швидкої допомоги Україні» передали на фронт 24 евакуаційні медичні автівки. Передача автомобілів приурочена до Дня Незалежності України.

Як повідомив 25 серпня голова Львівської ОВА Максим Козицький, автомобілі укомплектовані всім необхідним.

«Це доволі цінні подарунки. Щоб забезпечити технікою для стабілізації стану та порятунку життів пацієнтів одну таку машину, потрібно від 30 до 50 тисяч доларів. А ще – вартість самої автівки, її ремонт та транспортування в Україну. Кожен транспортний засіб укомплектовували відповідно до специфіки роботи бригади, якій він дістанеться», – розповів Максим Козицький.

British-Ukrainian Aid – благодійна організація, зареєстрована в Англії та Уельсі. З 2014 року British-Ukrainian Aid підтримує людей, які постраждали від війни та гуманітарної кризи в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення фонд займається постачанням необхідної медичної допомоги. Волонтери фонду доставили близько 35 тисяч тактичних аптечок, більше 246 машин швидкої допомоги та евакуаційного транспорту, більше 40 портативних генераторів та електростанцій eco flow, а також медичного приладдя та обладнання на суму більше 1 мільйона фунтів стерлінгів.

Smart Medical Aid, це медичний фонд, що займається постачанням обладнання в лікарні, навчаннями та постачанням тактичної медицини. Волонтери закупили 110 000 турнікетів САТ та передали їх на фронт в укомплектованих аптечках та медичних рукзаках наповнених всім додатковим обладнанням. Загальна сума допомоги становить близько 11,5 млн євро.