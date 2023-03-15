Ізраїль схвалив передачу Україні своїх систем протидії дронам
Ізраїль дозволив двом компаніям продати Україні системи протидії дронам
Ізраїль схвалив експортні ліцензії на продаж Україні систем перешкоджання безпілотникам. Вони допоможуть протистояти іранським дронам, які використовує Росія, пише в середу, 15 березня, американське видання Axios.
Ізраїль вперше після вторгнення Росії в Україну схвалив ліцензії на оборонний експорт для можливого продажу зброї Україні.
«Ізраїль був обережним, щоб не надавати військову допомогу Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією та зашкодити інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії», – зазначили співрозмовники видання.
Українські офіційні особи стверджують, що надання систем озброєння Україні відповідає інтересам Ізраїлю, оскільки Іран може отримати інформацію про те, як працюють безпілотники, а потім удосконалити їх.
Axios повідомляє, що негласне ухвалення експортних ліцензій міністром оборони Йоавом Галлантом і міністром закордонних справ Елі Коеном відбулося в середині лютого, коли Ізраїль проводив за наказом прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу перегляд своєї політики щодо війни.
Ліцензії були схвалені для двох ізраїльських компаній – Elbit і Rafael, які розробляють системи боротьби з дронами, повідомили ізраїльські та українські чиновники. Український чиновник повідомив Axios, що делегація Міністерства оборони України нещодавно відвідала Ізраїль, щоб отримати презентацію систем боротьби з безпілотниками. Утім, угоду ще не підписано.
Системи, які Ізраїль пропонує купити Україні, використовують засоби електронної боротьби для блокування та збиття безпілотників. Вони мають радіус дії близько 40 км і можуть розташовуватися поблизу електростанцій або інших критичних місць, щоб захистити їх від безпілотників.
Ізраїльські офіційні особи стверджують, що схвалення експортних ліцензій не є зміною в політиці щодо військової допомоги Україні, оскільки системи мають оборонний характер і не використовують бойовий вогонь, який може вбити російських солдатів.
Високопоставлений ізраїльський чиновник сказав, що однією з причин, чому Ізраїль схвалив ліцензії, було, можливо, прагнення побачити, як ці системи захисту працюють проти іранських безпілотників.
Зауважимо, дотепер Ізраїль утримувався від надання Україні оборонної допомоги й надавав тільки гуманітарну.