Ізраїль схвалив експортні ліцензії на продаж Україні систем перешкоджання безпілотникам. Вони допоможуть протистояти іранським дронам, які використовує Росія, пише в середу, 15 березня, американське видання Axios.

Ізраїль вперше після вторгнення Росії в Україну схвалив ліцензії на оборонний експорт для можливого продажу зброї Україні.

«Ізраїль був обережним, щоб не надавати військову допомогу Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією та зашкодити інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії», – зазначили співрозмовники видання.

Українські офіційні особи стверджують, що надання систем озброєння Україні відповідає інтересам Ізраїлю, оскільки Іран може отримати інформацію про те, як працюють безпілотники, а потім удосконалити їх.

Axios повідомляє, що негласне ухвалення експортних ліцензій міністром оборони Йоавом Галлантом і міністром закордонних справ Елі Коеном відбулося в середині лютого, коли Ізраїль проводив за наказом прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу перегляд своєї політики щодо війни.

Ліцензії були схвалені для двох ізраїльських компаній – Elbit і Rafael, які розробляють системи боротьби з дронами, повідомили ізраїльські та українські чиновники. Український чиновник повідомив Axios, що делегація Міністерства оборони України нещодавно відвідала Ізраїль, щоб отримати презентацію систем боротьби з безпілотниками. Утім, угоду ще не підписано.

Системи, які Ізраїль пропонує купити Україні, використовують засоби електронної боротьби для блокування та збиття безпілотників. Вони мають радіус дії близько 40 км і можуть розташовуватися поблизу електростанцій або інших критичних місць, щоб захистити їх від безпілотників.

Ізраїльські офіційні особи стверджують, що схвалення експортних ліцензій не є зміною в політиці щодо військової допомоги Україні, оскільки системи мають оборонний характер і не використовують бойовий вогонь, який може вбити російських солдатів.

Високопоставлений ізраїльський чиновник сказав, що однією з причин, чому Ізраїль схвалив ліцензії, було, можливо, прагнення побачити, як ці системи захисту працюють проти іранських безпілотників.

Зауважимо, дотепер Ізраїль утримувався від надання Україні оборонної допомоги й надавав тільки гуманітарну.