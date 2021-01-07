Ізраїльська влада спростувала інформацію про таємні поставки українським високопосадовцям вакцини проти коронавірусу. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю у відповідь на запит BBC.

«Вакцини вимагають глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував», – сказав речник відомства Йоеля Едельштейн.

Також в ізраїльському МОЗ додали, що наразі не планують починати офіційне розслідування через повідомлення в українській пресі.

Нагадаємо, що напередодні, 6 січня, в українських ЗМІ з’явилися повідомлення про нібито контрабанду з Ізраїлю вакцин проти коронавірусу від Pfizer, якими щеплення роблять українські високопосадовці.

Один з тих, хто розповів про це, власник «Обозрєвателя» Михайло Бродський. За його словами, за вакцину високопосадовці нібито платили 2,5 тис. євро, а «ізраїльські розслідувачі вже займаються цією історією».

Сам прем’єр Шмигаль заперечив це і доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити цю інформацію. Пізніше відреагував президент Володимир Зеленський, який доручив перевірити цю інформацію СБУ.