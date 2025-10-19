Панорама міста Рафах

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) звинуватила палестинське угруповання ХАМАС у порушенні припинення вогню та повідомила, що завдала ударів у відповідь. Самі бойовики заперечують, що порушили мирні угоди, повідомило у неділю, 19 жовтня, Times of Israel.

За даними видання, ХАМАС атакував ізраїльські війська у місті Рафах. У пресслужбі ЦАХАЛ заявили, що бойовики атакували ізраїльських військових з РПГ та вели снайперський вогонь, коли ті перебували в підконтрольному Ізраїлю районі, визначеному мирною угодою.

Після цього ізраїльські військові атакували Рафах винищувачами та артилерією, «щоб усунути загрози». В результаті атаки, за даними ЦАХАЛ, були знищені кілька тунелів та будівель з палестинськими бойовиками.

«ХАМАС заплатить високу ціну за будь-яку стрілянину та порушення режиму припинення вогню, і якщо це повідомлення не буде зрозуміле, інтенсивність реакції зросте», – сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Водночас чиновник ХАМАС Іззат аль-Рішек заявив, що угруповання не поновлювало вогонь та залишається вірним мирним угодам, укладеним кілька днів тому. Військове крило ХАМАС наголосило, що не має ніякого стосунку до подій в Рафаху та інформації про інциденти чи зіткнення, бо не підтримують зв’язку з бойовиками в тому районі ще з минулого березня.

Зазначимо, інцидент стався менш ніж за тиждень після того, як до Ізраїлю прибув президент США Дональд Трамп та оголосив про завершення війни у Секторі Гази. Тоді ХАМАС звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників, а Нетаньягу подарував Трампу золоту статуетку голуба миру.