Трамп разом з Нетаньягу під час візиту до Ізраїлю з нагоди мирного врегулювання війни у Газі

У понеділок, 13 жовтня, терористичне угруповання ХАМАС звільнило з полону 20 живих ізраїльських заручників. Це відбулося у день, коли президент США Дональд Трамп прибув до Ізраїлю, де оголосив про завершення війни у Секторі Гази.

Ізраїльська газета Times of Israel повідомила, що Дональд Трамп прибув до ізраїльського парламенту у той час, коли ХАМАС звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників. Під час виступу в парламенті Ізраїлю, Трамп ствердно відповів на запитання журналістів, чи закінчилася війна у Сектора Гази.

«Це чудовий день. Це зовсім новий початок, і я думаю, що такого ще ніколи не було», – сказав Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

За даними представника Червоного Хреста, палестинське угруповання спочатку звільнило ізраїльських заручників, а згодом – другу групу із 13 людей. Їхній стан – задовільний.

На знак подяки за сприяння у врегулюванні війни у Секторі Гази Нетаньягу подарував Трампу золоту статуетку голуба миру. Агентство Reuters також повідомило, що депутати ізраїльського парламенту прийшли на зустріч із американським президентом у кепках із надписом «Трамп – президент миру».

На заяву Трампа про врегулювання війни у Секторі Гази відреагував президент України Володимир Зеленський. Він привітав зусилля США у мирному процесі та назвав цю подію «надзвичайною».

«Заручники звільнені, і війна в Газі завершується. Це дійсно надзвичайна подія. Лідерство та рішучість Президента Трампа спрацювали, і важливо, що була вся необхідна допомога країн і багатьох людей, які мають реальний вплив. Ми працюємо для того, щоб день миру настав і для України», – повідомив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що російська агресія проти України залишається «останнім глобальним джерелом дестабілізації» та наголосив на необхідності показати лідерство та рішучість для врегулювання війни в Україні.