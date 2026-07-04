Український національний пантеон розміщуватиметься на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про розміщення Українського національного пантеону, створення якого Верховна Рада підтримала у середу, 1 липня. Відповідно до рішення уряду, меморіал розмістять на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Про це у суботу, 4 липня, повідомили на фейсбук-сторінці Українського інституту національної пам’яті.

Постанову про розміщення Національного пантеону розробив Український інститут національної пам’яті. Документ передбачає, що Інститут розробить концепцію та структуру Пантеону, забезпечить науково-методичний супровід його створення, визначить форми меморіалізації, а також проведе експертні й публічні обговорення щодо створення та діяльності Пантеону.

Також УІНП спільно з Міністерством закордонних справ верифікують борців за незалежність України та інших видатних українців, які зробили вагомий внесок у формування національної свідомості й ідентичності українців, а також членів їхніх сімей, похованих за межами України. Йдеться про людей, яких можуть перепоховати на території Пантеону.

Міністерство культури України, до сфери управління якого належить Національний заповідник «Києво-Печерська лавра», відповідатиме за реалізацію рішення щодо розміщення Пантеону. Під час цього мають врахувати обмеження щодо використання земельних ділянок, вимоги з охорони культурної спадщини та міжнародні зобов’язання України.

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Крім того, Мінкульт організує та проведе архітектурний конкурс на найкращий проєкт Пантеону. У ньому візьмуть участь представники державних органів, органів місцевого самоврядування, громадськості, міжнародних організацій, релігійних об’єднань, а також провідні архітектори, історики та мистецтвознавці.

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Створення, облаштування, утримання та забезпечення функціонування Пантеону у складі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» здійснюватиметься за кошти державного бюджету та з інших не заборонених законом джерел фінансування.

Нагадаємо, 28 червня президент України Володимир Зеленський вніс у парламент законопроєкт про Український національний пантеон. Там перепоховають найвидатніших представників української нації. Також це буде меморіал для вшанування їхньої пам’яті, урочистих подій і державних церемоній.

1 липня депутати Верховної Ради України проголосували за основу та в цілому за законопроєкт про №15360 створення Українського національного пантеону.