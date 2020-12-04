Кабінет міністрів не планує обмежувати роботу громадського транспорту у разі запровадження локдауну. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, навіть при більш жорстких карантинних заходах, міське та міжміське сполучення і надалі працюватиме.

«Транспорт буде працювати. І авіакомпанії, залізницю, міський транспорт не планується закривати навіть при більш жорсткому карантинному обмеженні», – зазначив Шмигаль.

За його словами, «наукові дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом активного поширення Covid-19».

Прем’єр додав, що в разі погіршення ситуації, то питання локдауну може бути порушене в січні. Він допустив, що в грудні не буде необхідності посилювати карантинні заходи.

Раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило, що пропонуватиме уряду ввести локдаун із початку січня на три тижні. Раніше запроваджувати жорсткий карантин у МОЗ вважають передчасним.