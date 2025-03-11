Юдейськими символами у 1920-30-х роках оздобили синагогу

Адміністрація музею «Територія терору» розповіла про приміщення, в якому працює та зберігаються фонди. У будинку на вулиці Шолом-Алейхема, 14 у Львові виявили сецесійні розписи з єврейською символікою. Століття тому там була синагога.

Як розповіли у музеї, у 2019 році під час ремонту в офісі виявили розписи. Це відкриття стало поштовхом до детальніших досліджень історії цієї кам’яниці.

«У приміщенні працювала команда реставраторів-практикантів з Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша. Вони віднайшли два шари розписів: перший – часів орнаментальної сецесії кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст. Пізніший – із зображенням ілюзорного інтер’єрного архітектурного декору з юдейською символікою, це орієнтовно 1920-30-і рр.», – розповідають в музеї.

Сецесійні квіти на стелі і стінах, а між ними фриз з юдаїкою

Раніший етап представлений рослинними орнаментами, маками та іншими квітами. Пізніший зображає зірку Давида, ілюзорні плити, стилізовані під мармур. За манерою виконання розписів та стилістикою дослідники припускають, що їх створили львівські єврейські живописці брати Маврицій та Айзеґ Флеки (Maurycy, Eisig Fleck).

Сецесійні маки

«Місцями стан розписів доволі складний, аварійний. Значні відставання тиньку від основи. У багатьох місцях є втрати внаслідок пізніших ремонтів. Але в загальному якість фарбових шарів і їхнє збереження в доволі непоганому стані», – розповів художник-реставратор, викладач коледжу ім. Труша Андрій Почеква.

Будинок №14 збудував архітектор Август Богохвальський у 1906 році. У його приміщенні діяла синагога товариства «Тікват Ціон» («Надія Сіону») для розповсюдження сіонізму серед ортодоксальних євреїв.

Розписи із зіркою Давида

Історикиня архітектури Тетяна Казанцева зазначила, що це памʼятка не тільки єврейського мистецтва, а взагалі мистецтва Львова міжвоєнного періоду. Також вона додала, що 3 січня 1920 року «Коло прихильників єврейського мистецтва» організувало тут першу виставку єврейського мистецтва. Її відкрили до Тижня Палестини та «свята свободи» Хануки з ініціативи письменника та художника Максиміліана Якуба Біненштока й архітектора Зигмунта Шпербера.

Під сусіднім номером 12 працював перший єврейський музей. Вулиця тоді носила назву Бернштейна. Зрештою вся дільниця довкола була єврейським кварталом. Під час нацистської окупації у приміщенні колишньої синагоги в будинку №14 влаштували похоронне бюро львівського юденрату, у повоєнний період там була дитяча бібліотека №21.

Нині там працює офіс музею тоталітарних режимів. Віднайдені розписи законсервували, а їхнє дальше відкриття і відновлення відклали до кращих часів.

Усі фото – музею «Територія терору»