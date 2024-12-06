Канада заборонила використання ще 324 різновидів вогнепальної зброї

Канада та Україна обговорюють можливість відправки частини вогнепальної зброї, на використання якої канадський уряд наклав заборону. Зброю пропонують використати для стримування російських військ на полі бою. Про це повідомило видання «Європейська правда» з посиланням на агентство Associated Press 6 грудня.

Зазначається, що в четвер, 5 грудня, міністр громадської безпеки Канади Домінік Леблан оголосив про заборону ще 324 різновидів вогнепальної зброї у продовження заборони на використання 1500 марок і моделей зброї, що діє з травня 2020 року. Міністр зазначив, що цю зброю більше не зможуть використовувати мисливці чи спортивні стрільці, утім її місце на полі бою.

Перелік забороненої вогнепальної зброї в Канаді вирішили розширити на тлі занепокоєнь громадськості тим, що первинна заборона не врахувала багато штурмових видів зброї.

Канадський міністр оборони Білл Блер заявив, що Канада звернулася до української влади, яка висловила зацікавленість у деяких зразках зброї.

«Кожна допомога, яку ми можемо запропонувати українцям, – це крок до їхньої перемоги», – сказав Білл Блер.

Наразі Федеральний уряд Канади веде переговори з місцевою владою та поліцією щодо викупу забороненої зброї у приватних власників. Коли Україна зможе отримати частину вилученої зброї поки що не відомо.

Нагадаємо, Канада у жовтні анонсувала новий пакет військової допомоги для України вартістю 64,8 млн канадських доларів (приблизно 47 млн доларів США). До пакета увійшли стрілецька зброя, боєприпаси та захисне спорядження.