Ці пташки належать до родини в’юркових і мають невеликий розмір – 12,5-14 см у довжину

Канарки не тільки радують око своїм зовнішнім виглядом, але й наповнюють простір навколо чудовими мелодіями. Для того, щоб ці птахи почувалися комфортно, важливо знати особливості їхнього догляду та поведінки. Детальніше про них розповідають Papuhy.

Як виглядає канарка

Ці пташки належать до родини в’юркових і мають невеликий розмір – 12,5-14 см у довжину. Хоча найпоширеніший колір оперення – жовтий, але зустрічаються також білі, зелені й інші відтінки.

Основи догляду за канарками

Щоб забезпечити канарці комфортне життя, варто дотримуватися кількох важливих правил:

Простора клітка – їм необхідний простір для руху, тому клітка повинна бути досить великою. Збалансоване харчування – основу раціону складають зернові суміші, а також свіжі овочі й фрукти (канарки полюбляють яблука, моркву, броколі). Чиста вода – завжди має бути свіжою, міняйте її щодня. Іграшки – ці пташки люблять гратися з дзеркалами, драбинками та кільцями.

Особливості поведінки

Ці птахи дуже товариські, але не люблять бути прирученими, тому взаємодіють з господарем через спів. Також іноді вони можуть імітувати звуки з оточення.

Поширені захворювання

Канарки можуть страждати на різні захворювання, але регулярний огляд і профілактика допоможуть уникнути серйозних проблем.

Проблеми з пір’ям – погане оперення і втрата пір’я можуть вказувати на незбалансоване харчування або стрес. Паразити – можуть викликати слабкість та втрату апетиту. Респіраторні захворювання – чхання, кашель та утруднене дихання можуть бути ознаками інфекції.

Цікаві факти про канарок