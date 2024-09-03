Підозру отримав виконувач обов'язки керівника КП «Тернопільтеплокомуненерго» Володимир Коваль

Керівник комунального підприємства Тернопільської обласної ради «Тернопільтеплокомуненерго» отримав підозру за зайву витрату 700 тис. грн на дрова. В поліції не називають ім’я підозрюваного, однак ZAXID.NET з власних джерел в правоохоронних органах стало відомо, що підозру отримав виконувач обов'язки керівника КП «Тернопільтеплокомуненерго» Володимир Коваль. Раніше іншому чиновнику цього ж підприємства, який відповідав за проведення державних закупівель, поліція вже повідомила про підозру за придбання 12 генераторів за завищеною ціною.

Правоохоронці Тернопільщини з’ясували, що виконувач обов’язки директора комунального підприємства не проаналізував цін на ринку та невигідного закупив тверде паливо, переплативши за нього майже 700 тис. грн.

«Зловмисникові оголошено підозру відповідно до ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам. До суду подано клопотання про відсторонення підозрюваного від займаної посади та клопотання про застосування запобіжного заходу», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 3 вересня.

Володимир Коваль очолює комунальне підприємство обласної ради з 2021 року

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Хоча в поліції не називають ім’я підозрюваного. З власних джерел в правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, що підозру про службову недбалість отримав Володимир Коваль. В липні 2024 року також його співробітник отримав підозру за аналогічною статтею Кримінального кодексу України. Чиновник, який відповідав за державні закупівлі, придбав для «Тернопільтеплокомуненерго» 12 генераторів за завищеними цінами. В результаті збитки бюджету становили понад 2 млн грн.

Додамо, що Володимира Коваля на посаду виконувача обов’язків керівника комунального підприємства Тернопільської обласної ради «Тернопільтеплокомуненерго» призначив голова облради Михайло Головок в 2021 році.