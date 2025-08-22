Ілля Ніжніков зараз очолює Закарпатську митницю, але вирішив повернутися до Львова

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відхилив касаційну скаргу Держмитслужби та підтвердив рішення судів щодо поновлення на посаді начальника Львівської митниці 43-річного Іллі Ніжнікова, який з лютого 2025 року виконує обов’язки керівника Закарпатської митниці.

Киянин Ілля Ніжніков очолював Львівську митницю менше року – з червня 2021 до березня 2022 року та був звільнений через невідповідність займаній посаді. Він оскаржив своє звільнення у суді, вимагав поновити його на посаді та виплатити середню зарплату за час вимушеного прогулу.

Ілля Ніжніков обґрунтував, що його звільнення з посади начальника Львівської митниці є незаконним, оскільки його невідповідність посаді не підтверджена належними доказами, які б встановлювали невиконання завдань під час випробувального терміну.

Окружний адміністративний суд Києва 1 грудня 2022 року та Шостий апеляційний адміністративний суд 17 травня 2023 року позов Іллі Ніжнікова до Держмитслужби задовольнили частково – скасували накази про його звільнення, поновили на посаді начальника Львівської митниці та стягнули з Держмитслужби зарплату за час вимушеного прогулу.

Держмитслужба подала касаційну скаргу. 19 серпня 2025 року Верховний Суд залишив її без задоволення, а рішення суду першої інстанції та апеляційного – без змін. Постанова Верховного Суду набирає законної сили з дати її ухвалення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, влітку 2021 року Ілля Ніжніков був призначений начальником Львівської митниці за результатами конкурсу та обіймав цю посаду менше року – до березня 2022. У лютому 2025 року його призначили виконувачем обов’язків керівника Закарпатської митниці. Після Ніжнікова Львівську митницю очолив уродженець Харкова Данііл Меньшиков, а згодом Олег Шахрай з Київщини. З березня 2023 року і досі Львівською митницею керує колишній співробітник СБУ Андрій Кузнік.