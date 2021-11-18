Керівника однієї з волинських шахт викрили на фінансуванні ЛНР. Як повідомляють в СБУ, у минулому чоловік тісно співпрацював з бойовиками, втім, у 2018 році його призначили на одну з керівних посад підприємства «Волиньвугілля». Згодом чоловік налагодив канал торгівлі продуктами харчування в ОРДЛО, сам був зареєстрований як підприємець на території ЛНР і платив там податки. Наразі слідчі завершили досудове розслідування, згідно зі ст. 110-2 чоловікові загрожує до п'яти років ув'язнення.

Про завершення досудового розслідування у цій справі прес-служба СБУ області повідомила у четвер, 18 листопада. Зазначається, що контррозвідники викрили керівника однієї з шахт підприємства «Волиньвугілля» на фінансуванні ЛНР.

Відомо, що у минулому чоловік тісно співпрацював з бойовиками незаконних збройних формувань. У 2018 році його призначили на керівну посаду однієї з шахт «Волиньвугілля». Ім'я та точну посаду чоловіка у прес-службі наразі не розголошують.

«Відтоді зловмисник вів подвійне життя: як український посадовець та як підприємець так званої «ЛНР». Зокрема, він налагодив канал торгівлі продуктами харчування в ОРДЛО. Як підприємець, зареєстрований на непідконтрольній Україні території, у період 2018-2019 років він сплатив майже 100 тис. грн «податків» до бюджету терористів», – йдеться у повідомленні.

Слідчі вже завершили досудове розслідування, чоловікові інкримінують порушення ч.1 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу або зміни меж території України). Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади до двох років та конфіскацією майна.