Керівники відразу двох управлінь ДСНС у Києві попалися на розкраданні держвласності

Працівники Служби безпеки України спільно з ГПУ викрили на розкраданні держвласності керівників двох управлінь Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Як повідомляється, полковники служби цивільного захисту, порушуючи встановлений порядок реалізації списаного транспорту, підробили документи по фіктивній утилізації автомобіля.

«Автомобіль чиновники планували незаконно продати за ціною металобрухту третій особі. Різницю між сумою «продажу» і ринковою вартістю автотранспорту у розмірі 125 тис. грн зловмисники вимагали через керівника одного з районних підрозділів ДСНС столиці, на балансі якого знаходиться техніка», – йдеться у повідомленні.

Затримали зловмисників на робочих місцях під час отримання усієї суми хабара.

Нагадаємо, раніше керівника харківського вокзалу спіймали на отриманні 350 тис. грн відкату.