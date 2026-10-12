Кіт Келлог заявив, що Україна продовжить атаки по Росії, «як і повинна»

Колишній спеціальний посланець США з питань України та генерал у відставці Кіт Келлог заявив, що Україна повинна продовжувати атаки на російські нафтопереробні заводи. В інтервʼю Fox News він заявив, що Москва може мати приховані мотиви, організовуючи постачання дизелю до США.

Колишній спецпосланник заявив, що російський диктатор Владімір Путін, має приховані мотиви, організовуючи постачання дизелю до США та світового ринку. На думку Келлога, Росія сподівається, що США використає цю угоду та поточні дипломатичні переговори щодо припинення війни для тиску на Україну, щоб та призупинила удари по російських заводах.

«Я б сказав Володимиру Путіну: дуже дякую, це справді нам допомагає. Але я б розглянув приховані мотиви, чому він організовує поставки дизельного палива до США та на міжнародний ринок», – заявив Келлог.

Він додав, що не довіряє ні Владіміру Путіну, ні спецпредставнику Росії з економічних питань Кіріллу Дмітрієву. Крім того, він наголосив на необхідності продовжувати удари по російських НПЗ.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Росіяни намагаються сказати українцям та американцям: досить атакувати наші нафтопереробні заводи. Українці цього не зроблять; вони продовжуватимуть атакувати, як і повинні. Це військова операція, це війна – і вони атакують правильно», – сказав Келлог.

Кіт Келлог наголосив, що між російськими та українськими стратегіями атак є фундаментальна різниця. Зокрема, Україна атакує обʼєкти російського ВПК, а Росія систематично бʼє по цивільній інфраструктурі, включно зі школами, садками та церквами. Колишній спецпредставник заявив, що завдаючи атак по промислових вузлах у Росії, Україна переносить реальність війни на російську територію.

Нагадаємо, у вересні президент США Дональд Трамп заявив, що атаки України на російські НПЗ спричинили дефіцит дизельного пального у всьому світі. Він закликав Володимира Зеленського атакувати інші об’єкти в Росії. Той відповів, що Україна погоджується на енергетичне перемир’я, якщо Росія також утримуватиметься від ударів по критичній інфраструктурі.

9 жовтня Трамп оголосив, що домовився з Путіним про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світові ринки. Крім того, він звинуватив Зеленського у недостатніх зусиллях для досягнення миру.

Вже 10 жовтня Трамп закликав українців обрати нового президента для укладення угоди з Росією. Він заявив, що попереджав Зеленського не атакувати об’єкти, пов’язані з виробництвом дизельного пального в Росії, однак той «іде й зачіпає дизельне пальне».

Вже 11 жовтня Трамп оголосив про енергетичне перемирʼя між Росією та Україною. Того ж дня Зеленський повідомив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

12 жовтня Зеленський повідомив, що Росія порушила енергетичне перемирʼя, вдаривши по енергообʼєкту на Харківщині.