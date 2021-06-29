Китайська вакцина від коронавірусу CoronaVac, якою щеплюють і в Україні, виявилася ефективною та безпечною для дітей. За даними дослідження, вона виробила імунітет до цієї хвороби майже у 100% випадків. Відповідні дані були опубліковані в авторитетному медичному журналі The Lancet.

Як зазначили науковці, вакцину тестували на дітях від 3 до 17 років. В обидвох фазах досліджень взяли участь 550 дітей.

Після першої фази досліджень антитіла до коронавірусу виявили у 100% дітей. Після другої дози у тих, хто отримав половину першої, антитіла виявили в 96,8% випадків, а у тих, хто отримав повну дозу, — у 100%.

Водночас у дітей, які отримали плацебо, антитіла до коронавірусу очікувано не виробилися.

Також китайські учені розповіли про побічні ефекти у дітей після вакцинації — їх зареєстрували у 26-29% випадків. У більшості з них побічним ефектом був біль в місці уколу.

Зазначино, що наразі діти і підлітки не входять у групи ризику, тому їх від коронавірусу зазвичай не вакцинують. При цьому в низці країн вакцинація підлітків вже розпочалася або розпочнеться найближчим часом.