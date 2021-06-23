Китайська фармакологічна компанія Sinovac доставить в Україну ще 5,325 млн доз вакцини CoronaVac від коронавірусу, повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«У нас сьогодні по Sinovac є підписані зобов'язання і планується, що ще 5,325 млн доз вакцини закупить Crown Agents», – сказав він в середу, 23 червня, під час онлайн-дискусії «Чому українці не хочуть вакцинуватися», повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Кузін повідомив, що додаткові надходження вакцини CoronaVac очікуються вже в липні.

«Ми очікуємо, що повністю ці обсяги повинні прийти в Україну протягом липня», – сказав він і додав, що загалом Україна отримає в цьому місяці 7,7 млн доз вакцини, однак Кузін не уточнив, від яких виробників буде решта вакцин.

Нагадаємо, Україна закупила 1,913 млн доз вакцини CoronaVac ще у грудні 2020 року, але першу партію препарату доставили лише навесні. Щеплення вакциною CoronaVac в Україні розпочали 13 квітня. Її, зокрема, широко застосовують у центрах вакцинації. Остання партія цього препарату в кількості 500 тис. доз прибула в країну 26 травня. Таким чином, виробник ще має доставити понад 200 тис. доз вакцини, яку Україна закупила за гроші з держбюджету.

Згідно з новим контрактом, тепер вакцину CoronaVac для України купуватиме британське закупівельне агентство Crown Agents.

Для повної вакцинації необхідно отримати дві дози препарату, інтервал між першим і другим введеннями вакцини – 28 днів. Ефективність препарату CoronaVac після введення двох доз коливається за різними даними від 51,94% до 91,25%.