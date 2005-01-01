Фітнес-клуб Sport Life у Львові програв суд через відмову навчати клієнтів українською

У Sport Life на Сихові тренер відмовився говорити українською на занятті зі сквошу

У понеділок, 11 червня, Сихівський районний суд Львова визнав неправомірною відмову одного з тренерів фітнес-клубу Sport Life на Сихові проводити тренування для клієнтів українською мовою. Про те, що Sport Life програв суд, ZAXID.NET повідомив представник позивача, відомий борець за українізацію Святослав Літинський.

«У нас було кілька позовних вимог, а задовольнили одну – визнати неправомірним надання частини послуг виключно іноземною мовою», – сказав Святослав Літинський та додав, що вимогу щодо майбутнього обслуговування українською у клубі не задовольнили, оскільки у позивача закінчився договір (абонемент).

Рішення суду не передбачає якогось покарання, адміністрацію Sport Life лише зобов’язали відшкодувати судові витрати. За словами Святослава Літинського, представники спортклубу уже заявили, що подаватимуть апеляцію.

Нагадаємо, що скандал довкола мови викладання виник у січні 2018 року. Батьки записали 8-річну доньку на сквош у клуб Sport Life на Сихові, однак тренер відмовлявся говорити на заняттях українською мовою, оскільки «йому зручніше говорити російською». Батьки дівчинки, які також відвідували Sport Life на Сихові, отримавши кілька письмових відмов від клубу, подали позов до суду.

Святослав Літинський, що допомагав родині скласти позов до суду, багато років бореться за українізацію. Зокрема, він отримав перший в Україні паспорт без російської мови. Окрім цього, через суд Літинський домігся від ПриватБанку надавати виписки та чеки українською мовою.