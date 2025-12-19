Щедрування відбувається після колядування та перед засіванням

Після переходу української церкви на григоріанський календар змінилися дати багатьох зимових свят і традиційних обрядів. Водночас самі звичаї залишилися незмінними за змістом і значенням. СТБ пише, коли саме колядувати, щедрувати та засівати у зимовий період 2025–2026 років.

Різдво в Україні

Коли колядують в Україні у 2025 році

Колядування є одним із найдавніших різдвяних звичаїв українців. Воно символізує радісну звістку про народження Ісуса Христа та початок різдвяних свят. Традиційно першими колядують діти й молодь, а згодом до них долучаються дорослі, які обходять оселі з колядками та побажаннями здоров’я, миру й достатку.

За новим календарем колядування розпочинається ввечері 24 грудня, у Святвечір, і продовжується 25 грудня – у день Різдва Христового 2025 року.

Коли щедрувати за новим календарем

Щедрування відбувається після колядування та перед засіванням і має більш обрядово-магічний характер. У щедрівках звучать побажання багатства, родючості, добробуту та щастя в новому році. Особливе місце займає Щедрий вечір, відомий також як Меланка, з переодяганнями, жартами та театралізованими дійствами.

За григоріанським календарем Щедрий вечір і щедрування припадають на 31 грудня 2025 року, у переддень Нового року.

Коли засівати у 2026 році

Засівання вважається завершальним обрядом зимових свят і символічним початком нового року. За традицією засівати мають право хлопчики та чоловіки. Вони заходять до осель із зерном пшениці, жита або вівса, розсипають його по підлозі та промовляють засівальні побажання на щастя, здоров’я, достаток і мир.

У 2026 році засівати слід 1 січня – зранку та до обіду.