Синоптики назвали дату, коли погода покращиться

Уже наступного тижня у Львові та області розпочнеться омріяне потепління. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз до 21 жовтня та назвали дату, коли погода покращиться.

У суботу, 17 жовтня, у Львові та області буде хмарно, часом йтиме невеликий дощ, прогнозують слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура в області вночі опуститься до 3–8°С тепла, а вдень потепліє до 9–14° тепла. У Львові вдень – до 12°С тепла.

У неділю, 18 жовтня, у Львові та на Львівщині буде хмарно з проясненнями, протягом дня істотних опадів не прогнозують. Вдень позначки термометрів показуватимуть до 13°С тепла.

У понеділок, 19 жовтня, у Львові та на Львівщині буде хмарно, протягом дня очікуються дощі. Вдень позначки термометрів показуватимуть лише близько 10°С тепла.

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У вівторок, 20 жовтня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, без опадів, але вночі можливі невеликі дощі. Вдень температура повітря становитиме близько 11°С тепла.

У середу, 21 жовтня, у Львові та на Львівщині розпочнеться омріяне потепління, протягом дня – хмарно з проясненнями, а денна температура повітря сягне одразу 16°С тепла. Опадів не прогнозують.