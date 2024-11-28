У затриманих вилучили мобільні телефони із доказами співпраці з російським ГРУ, а також бойові гранати

У Харкові нейтралізували групу російської воєнної розвідки, яка облаштовувала тайники з грошима та бойовими гранатами на околицях міста для ДРГ. Про це повідомила Служба безпеки України у четвер, 28 листопада.

Двоє ексспівробітників розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут» та дружину одного з них викрили на співпраці з російською спецслужбою. Підозрювані збирали для ворога дані про місця розташування українських військових та техніки у Харкові. Інформацію росіяни використовували для підготовки атаки по особовому складу Сил оборони, щоб дестабілізувати ситуацію в Харкові та послабити його захист.

Крім цього, зловмисники облаштовували тайники з грошима та бойовими гранатами на околицях міста для агентів і диверсантів Росії. Схрони розташовували переважно у лісопосадках, а потім надсилали їхні координати своєму російському куратору.

Російська розвідка завербувала харків'ян через колишнього «беркутівця», який втік до Росії ще до початку повномасштабної війни й почав працювати на ворога.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони із доказами співпраці з російським ГРУ, а також бойові гранати РГД-5.

Слідчі СБУ повідомили їм підозри за державну зраду та незаконне поводження з бойовими припасами.

«Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна», – додали у дописі.

Російські агенти у Харкові

18 листопада контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові учасників агентурно-бойової групи російської воєнної розвідки. У червні 2024 року зловмисники підірвали авто військовослужбовця ЗСУ, внаслідок чого захисник отримав важкі поранення. Після підриву, російські агенти готували наступний теракт проти Сил оборони. Зокрема, вони намагалися пошкодити залізничний потяг, який перевозив військову техніку ЗСУ на передову.

Також СБУ повідомила 25 листопада про затримання клірика, який зливав інформацію про Сили оборони в Харкові. Зокрема, він встановлював для росіян орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу міста.