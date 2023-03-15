СБУ затримала свого колишнього працівника за заклики до дезертирства
Перед початком повномасштабного вторгнення він виїхав за кордон
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Служба безпеки затримала свого колишнього співробітника, який закликав українських оборонців до дезертирства. Перед повномасштабним вторгненням він виїхав за кордон, звідки телефонував співробітникам СБУ і закликав дезертирувати з Києва.
Як повідомили 15 березня в СБУ, правоохоронці затримали колишнього співробітника одного зі структурних підрозділів спецслужби, який працював на користь Росії.
Напередодні повномасштабного вторгнення він звільнився зі служби та виїхав до однієї з країн Євросоюзу. Звідти він телефонував колишнім колегам і закликав їх дезертирувати з Києва, обіцяючи, що в такому разі з ними «все буде добре». А якщо вони відмовляться – погрожував «злити» їхні персональні дані російським спецслужбам.
Крім цього, екс-працівник СБУ намагався передати росіянам відомості про перебіг мобілізації та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони. Для цього намагався випитати цю інформацію у співробітників СБУ.
У березні 2023 року він повернувся до України, де його одразу затримали правоохоронці. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1. ст. 14, ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2. ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (дезертирство) ККУ. На час слідства він перебуватиме в СІЗО.