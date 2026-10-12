Також у Гетьмана конфіскують майно

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Євгена Гетьмана винним в одержанні неправомірної вигоди. Його засудили до восьми років ув’язнення. Про це в понеділок, 12 жовтня, повідомили в Центрі протидії корупції.

Крім того, суд заборонив Гетьману обіймати певні посади протягом трьох років і постановив конфіскувати все належне йому майно.

Зокрема, у дохід держави конфіскували 7,9 тис. доларів, а також половину часток в автомобілях BMW 530 2005 року випуску та Nissan Micra 2006 року випуску.

Вирок можна оскаржити в апеляційному порядку.

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Нагадаємо, за даними НАБУ та САП, у серпні 2021 року Євгена Гетьмана викрили під час отримання хабаря в сумі 90 тис. доларів за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

Ліквідація КРАІЛ – що відомо

На початку 2025 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання грального бізнесу (КРАІЛ) і посилення контролю на гральному ринку.

Комісію створили після легалізації грального бізнесу у 2020 році. Та отримала скандальну репутацію, зокрема після надання ліцензії мережі 1XBet, яка мала власників з Росії. Ліквідувати КРАІЛ пропонували ще у 2022 році, а в травні 2023 проєкт закону щодо її ліквідації подали до Верховної Ради. Утім, депутати не схвалили законопроєкт та підтримали інший, №9256-д, який передбачає ще й обмеження для грального бізнесу. За основу законопроєкт прийняли у квітні 2024 року.

У грудні того ж року нардепи схвалили законопроєкт про посилення контролю на гральному ринку, що передбачає ліквідацію Комісії з регулювання грального бізнесу (КРАІЛ).

18 грудня 2024 року тодішнього голову КРАІЛ Івана Рудого затримали через зв’язки з російським онлайн-казино Pin-Up. Під час обшуків вдома у керівника КРАІЛ, серед іншого, виявили наркотики.