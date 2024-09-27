Сухомлин подав у відставку з посади мера Житомира 19 вересня, не уточнивши причин звільнення

Кабінет міністрів України призначив новим головою Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України колишнього мера Житомира Сергія Сухомлина. Про це у п’ятницю, 27 вересня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Кабінетом Міністрів України призначено Сухомлина Сергія Івановича Головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України», – повідомив Тарас Мельничук.

Сергія Сухомлина призначили головою агентства незабаром після дострокового складання його повноважень за власною ініціативою. Тоді міський голова не уточнив, через що йде з посади, проте «УП» із посиланням на співрозмовників в уряді повідомила, що він планує очолити Державне агентство з відновлення, звідки звільнився Мустафа Найєм.

Що відомо про Сергія Сухомлина

55-річний уродженець Рівненщини займався підприємництвом до 2006 року, а згодом став депутатом Житомирської міськради від партії «Наша Україна». У 2010 році балотувався у міськраду від «Фронту Змін».

Брав активну участь в Євромайдані та в березні 2014 року за ініціативи учасників Житомирського Євромайдану був висунутий та затверджений на посаду першого заступника міського голови. Вже в листопаді 2015 року Сергій Сухомлин став міським головою Житомира, а 2020 року його обрали повторно. Звільнився з посади мера за власною ініціативою Сергій Сухомлин 19 вересня 2024 року.

Звільнення Мустафи Наєма з Держагентства з відновлення – деталі

Нагадаємо, у червні 2024 року колишній журналіст та екснардеп Мустафа Найєм заявив про системні перешкоджання його роботі на посаді голови Держагентства. Найєм зазначив, що починаючи з листопада 2023 року, команда Агентства почала стикатися з «постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод», а також із серйозною бюрократією з ініціативи Кабміну.

Крім того, посадовець повідомив про зменшення заробітної плати значній кількості співробітників агентства – Найєм розповів про зменшення до 68% оплати. Він повідомив, що складає свої повноваження на посаді голови Держагентства 10 червня.

Тоді в уряді заявили, що розцінюють відставку Найєма як спробу уникнути важливого звіту щодо пасивного захисту об'єктів енергетики, реагуючи на заяви ЗМІ про недопуск посадовця до щорічної конференції з відновлення України. У Кабміні розповіли, що фотографія листа прем’єра Дениса Шмигаля, в якому він повідомляє Найєму про відмову, була обрізана. Унизу відрізали приписку: «Прошу підготувати звіти й аналіз завершення об'єктів II рівня захисту, а також пілотних проєктів з відновлення».