Йдеться про нове будівництво на вул. Пимоненка, 3

На території колишньої промзони на Сихові збудують багатофункційний комплекс із комерцією, паркінгами, офісним центром, адмінбудівлею і дитсадком. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради.

Йдеться про забудову колишньої промислової зони на вул. Пимоненка, 3, поруч із багатофункційним комплексом Viking Park. Житловий комплекс розрахований на 220 квартир і 300 місць в підземному паркінгу. Висота будівель буде варіюватися в межах 6-9 поверхів.

Візуалізація забудови

У північній частині ділянки розмістять великий офісний центр із громадськими просторами і закладами харчування. Загальна площа забудови – близько 6000 м².

«Загалом маємо збалансовану картину з точки зору функціонального призначення і наразі розглядаємо юридичну складову, щоби сформувати цілісний пакет документів», – повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Замовниками будівництва є власники майна та орендарі земельних ділянок, зокрема ТзОВ «Шарк Лазер Технології», ТзОВ «Тір Трейлер», ТзОВ «Сенсбуд», ТзОВ «Лізбуд», підприємці Руслан Хороз і Гайк Арутюнов. Ці ж компанії звертались до міської ради з проханням внести зміни до відповідного детального плану.

ТзОВ «Тір Трейлер» зареєстроване у 2019 році та належить будівельній компанії «Квітка», власниками якої є засновники «Холдингу емоцій !Fest» Андрій Худо, Дмитро Герасімов і Юрій Назарук, а також Ростислав Говзан і колишній директор «Львівелектротрансу» Андрій Федоренко. У приватній власності ТзОВ «Тір Трейлер» зареєстрована нерухомість на вул. Пимоненка, 3.

ТзОВ «Лізбуд» зареєстроване у 2020 році та належить Ростиславу Говзану та Андрію Федоренку.