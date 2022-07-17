Королівські ВПС мають бути готові підтримувати союзників по НАТО та захищати територію Альянсу

Військові літаки та пілоти Великої Британії готові до бою, якщо війська держави-терориста Росії стануть загрозою для Сполученого королівства або його союзників. Командувач Королівських ВПС Британії Майк Вігстон заявив, що його пілоти щодня тренуються з британськими союзниками, щоб підтримувати «бойову перевагу», повідомляє ZN.ua з посиланням на агентство Sky news.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки ймовірно, що Королівські ВПС вступлять у прямий конфлікт з Росією, Вігстон сказав, що Москва стає «дедалі агресивнішою».

«Ми повинні бути готові до цього, і це, на мою думку, є найважливішим уроком для європейської безпеки, який випливає з вторгнення РФ в Україну», – додав він.

«Немає сумніву в тому, що Росія є найбільшою загрозою безпеці Великої Британії та Європи – просто подивіться на її поведінку не лише в Україні, а й у Грузії до цього», – пояснив Вігстон.

За його словами, Королівські ВПС мають бути готові підтримувати союзників по НАТО та захищати територію Альянсу, а не лише територію Великої Британії.

«Я не сумніваюся, що це та явна й актуальна загроза, до якої ми готуємось. Очевидно, що ми сподіваємося, що до цього не дійде, і стримування спрацює, але якщо настане день, коли Росія вчинить агресивний акт проти держави НАТО, ми будемо готові», – заявив Вігстон.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники Альянсу ухвалили рішення, спрямовані на посилення позицій. Він наголосив, що таке посилення буде вперше з часів холодної війни.