Місто на Одещині заснували у 1974 році

Комітет Верховної Ради з держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування понад 100 населених пунктів України у межах деколонізації. Серед них – одеське місто Южне, яке планують перейменувати на Порт-Аненталь, повідомив львівський народний депутат Роман Лозинський у середу, 20 березня.

У прес-службі південного відділення Українського інституту національної пам’яті повідомили, що Южне, розташоване за 30 км на схід від Одеси, змінить назву часів СРСР. Зазначимо, Южне є одним з наймолодших міст Одещини – його заснували у 1974 році.

«Южне перейменують на Порт-Аненталь. Аненталь – це німецька колоніальна назва нинішнього селища Нові Біляри [прим. – з 2020 року входить до складу Южненської громади]. Серед запропонованих варіантів був гідронім Аджалик, Оріяна тощо», – повідомили у прес-службі інституту національної пам’яті.

Депутати обирали назви для Южного серед:

Аджалик,

Аксинськ,

Аненталь,

Оріяна,

Порт-Аненталь,

Доброморськ,

Мореслав,

Портовськ,

Причорноморськ,

Сонячноморськ,

Тілігул.

У прес-службі інституту зазначили, що раніше місцеві депутати відмовилися самостійно змінити назву Южного. Остаточно схвалити нову назву міста мають депутати Верховної Ради. Коли саме буде розгляд перейменування, нараз невідомо.

До слова, перейменування торкнулося й інших міст України. Зокрема, Червоноград, що на Львівщині, планують перейменувати на Шептицький, а київські Бровари повернути історично коректну назву Броварі. Крім того, перейменують два міста на Дніпропетровщині – Павлоград, який стане Матвіївим, та Синельникове, яке стане Ріднопіллям.