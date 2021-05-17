Французька компанія Sanofi заявила про успішне завершення другої стадії клінічних досліджень, її випробування буде продовжено на третій стадії. Про це повідомляється у прес-релізі компаній.

Вакцина розробляється спільно з британською компанією GSK (GlaxoSmithKline) на основі технології рекомбінантних білків, яку Sanofi використовує при виготовленні сезонної вакцини проти грипу, і ад’ювантної технології, винайденої компанією GSK.

Виробник пояснює, що рекомбінантна технологія в поєднанні з ад'ювантом GSK розроблена, щоб забезпечити переваги стабільності при температурах, що використовуються для звичайних вакцин, що робить її легкою для реалізації та простішою для розподілу в глобальному масштабі через існуючу інфраструктуру, де вакцини зберігаються при нормальній температурі холодильника.

Проміжні результати другої фази показали від 95% до 100% сероконверсії (вироблення антитіл) після другої ін’єкції у всіх вікових групах (від 18 до 95 років) та у всіх дозах, з прийнятною переносимістю та без загрози безпеці.

«Потенційна вакцина демонструє сильну імунну реакцію у всіх вікових груп на другому етапі клінічних випробувань», – йдеться в заяві компаній.

У дослідженні взяли участь 722 людини у віці 18-95 років. У третій фазі випробувань візьмуть участь 35 тис. осіб, вона почнеться найближчим часом.

Вакцину перевірять, серед іншого, на протидію оригінальному та південно-африканському штамам, а також на можливість використання для ревакцинації після інших препаратів. Sanofi і GSK розраховують, що вакцина отримає всі погодження ще до кінця 2021 року.