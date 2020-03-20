Львівські комунальники в масках дезінфікують площу Ринок. Фото дня

Львівські комунальники у п'ятницю, 20 березня, проводять ретельну дезінфекцію площі Ринок. Миття вулиць і тротуарів у Львові розпочали рівно тиждень назад – на другий день карантину, 13 березня. Відтоді у кожному районі міста працюють дезінфекційні бригади, які очищають тротуари, дитячі майданчики, зупинки громадського транспорту, місця збору сміття та інші елементи благоустрою. За перший тиждень львівська мерія суттєво посилила умови карантину, запустивши в місті автомобілі-гучномовці, які закликають львів'ян без потреби не виходити з дому. Працівники мерії і комунальних підприємств отримали право штрафувати львів'ян за порушення умов карантину. І це цілком серйозно.

фото Романа Балука