До фондів Національного музею історії України передали 512 давньоримських монет, які були раніше конфісковані на буковинській митниці. Рішення про безоплатну передачу вилучених монет прийняла Експертно-фондова рада з питання безоплатної передачі конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно в дохід держави при Міністерстві культури і інформаційної політики України.

Колекцію римських монет українець намагався незаконно вивезти з України. При собі в нього не було необхідних супровідних документів, тому працівники чернівецької митниці вирішили конфіскувати монети. Експертне дослідження вилучених монет провело державне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Чернівецька філія інституту археології. Згідно з висновками співробітників центру, 512 монет є автентичними монетами відкарбованими у I – IV ст. н.е. за часів Римської імперії. Монети добре збереглися, а сама колекція має «велику історико-культурну та нумізматично-колекційну цінність».

«У колекції представлені срібні денарії відкарбовані за часів династій Флавіїв, Антонінів, Траян, Адріан, Антоніна Пія, Марка Аврелія, Коммода та їх дружин Фаустіни Старшої, Фаустіни Молодшої, Луцилли, Кріспіни, а також Септимія Севера – засновника династії Северів», – повідомили в Національному музеї історії України.

За інформацією працівників музею, ці монети цікаві не тільки як зразок грошового обігу на території Римської імперії, а також і тим, що численні знахідки подібних монет зафіксовані й на території нашої держави. Саме монети від Траяна до Септимія Севера найчастіше зустрічаються у скарбах і поодиноких знахідках зафіксованих на території України. Їх поява на наших землях обумовлена тим, що племена, які тоді мешкали на цій території й за стародавніми римськими авторами-істориками мали назву «венеди», мали активні торговельні відносини з Римською імперією.

Довідка.

Срібний денарій був головною монетою римського часу. Його карбування розпочалось у 268 р. до н.е. ще за часів Римської республіки та тривало й за Римської імперії. Ця монета забезпечувала грошовий обіг не тільки у величезній імперії, але й використовувалась племенами, що з нею межували.

Срібні монети були не тільки засобом купівлі-продажу, але й металевим засобом масової інформації свого часу, які прославляли імператорів для народу Риму та прийдешніх поколінь, увічнювати їх діяння, воєнні перемоги, чесноти. Зазвичай на лицьовому боці монети розміщували портрет правителя та напис, в якому містилось ім’я імператора, його титули та звання: «імператор», «трибун народний», «божественний», «благочестивий» тощо. Зворотний бік монети прикрашали сцени з міфології, видатні події в житті правителя, пам’ятники архітектури, знаки зодіаку, священні знаки релігійних культів, уособлення чеснот тощо. Все це мало вказувати римлянам на велич й божественне походження імператора.