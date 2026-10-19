60-річний Юрій Гамар двічі обирався мером Самбора

Міністерство юстиції виставило на продаж кросовер Audi Q7, яким користувався мер Самбора Юрій Гамар. Відповідний аукціон опублікували на сайті Системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ).

Автомобіль Audi Q7 білого кольору виставили на аукціон 16 жовтня 2026 року зі стартовою ціною 2,5 млн грн. В описі йдеться, що кросовер 2023 року випуску оснащений 3-літровим дизельним двигуном з пробігом близько 51,3 тис. км. Зазначається, що комплектація кросовера S-Line – пакет, який передбачає спортивні бампери, особливе оздоблення салону та часто спортивні сидіння й кермо.

В додаткових відомостях повідомляють про пошкодження елемента бампера з правої сторони і те, що машина на ходу. Придбати автомобіль вже зголосилося сім учасників. Торги за арештований кросовер триватимуть до 16 листопада.

Фото зі сторінки аукціону

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Як писав ZAXID.NET, 60-річного Юрія Гамара відсторонили від посади мера Самбора в червні 2026 року через корупційний скандал, пов’язаний із недостовірним декларуванням. У декларації колишній міський голова приховав новий кросовер Audi Q7. Наприкінці червня 2026 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) підтвердила рішення суду про цивільну конфіскацію кросовера Audi Q7, яким користувався мер Самбора Юрій Гамар, хоча авто було записане на його дочку.

НАБУ та САП повідомляли, що у 2023 році донька мера набула у власність авто вартістю 4,2 млн грн. Цим рішенням було визнано актив необґрунтованим. Правоохоронці стверджують, що у Юрія Гамара та членів його сім’ї не було законних доходів для купівлі цього авто.

До слова, Юрій Гамар у 2025 році подав до НАЗК декларацію про доходи, де вказав авто Audi Q7 2025 року випуску вартістю майже 5 млн грн та нову квартиру у Самборі. Водночас у декларації, яку оприлюднили на сайті НАЗК, зазначалося, що колишній міський голова отримав майже 1,4 млн грн річної зарплати.